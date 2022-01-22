مستوطن يحاول دهس شاب ووالده على حاجز حوارة

رام الله - دنيا الوطنحاول مستوطن، دهس شاب ووالده على حاجز حوارة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية، أن مستوطنا حاول دهس المواطنين بالقرب من حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، أثناء عملهم على بسطة خاصة بهم.وأوضحت مصادر محلية أن المستوطن حاول دهس الشاب ووالده، إلا أنهما تمكنا من النجاة في حين تحطمت البسطة بكافة محتوياتها.وحاجز حوارة العسكري عبارة عن نقطة تفتيش رئيسية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند أحد مخارج نابلس الأربعة، ويقع في الجنوب من المدينة.وبات حاجز "حوارة" العسكري، مكاناً معروفاً لإذلال المواطنين الفلسطينيين، وامتهان كرامتهم على أيدي قوات الاحتلال ومستوطنيه الذين باتوا يتجمعوا على الحاجز وينطلقون في أعمال إرهابهم في المنطقة.