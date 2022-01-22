ثوار بيتا وكفر قدوم يكمنون لجنود الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنكمن ثوار بيتا وكفر قدوم لجنود الاحتلال الإسرائيلي وحاصروهم بالحجارة وإعادة إلقاء قنابل الغاز السام عليهم، خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة.وذكرت مصادر محلية أن ثوار بلدة بيتا جنوب نابلس، استدرجوا قوات الاحتلال لكمين ورشقوهم بالحجارة، ما أدى لإصابة أحد الجنود.وتشهد بلدة بيتا منذ منتصف العام الماضي فعاليات أسبوعية ضمن الخطوات الهادفة إلى إزالة بؤرة "افيتار" الاستيطانية المقامة على أراضي جبل صبيح.وتتخلل الفعاليات مواجهات عنيفة يطلق فيها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.وقد طور الشبان الثائرون منذ اندلاع أعمال المقاومة من أساليبهم في مقاومة الاحتلال، وخاصة في فعاليات الإرباك الليلي، كما يطلقون المفرقعات والألعاب النارية باتجاه جنود الاحتلال الذين يحرسون البؤرة الاستيطانية.ويؤكد ثوار بلدة بيتا على الدوام، استمرار فعالياتهم حتى دحر الاحتلال عن جبل صبيح.