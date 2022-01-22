شؤون فلسطينية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي،الجمعة، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، خلال مسيرات رافضة للاستيطان، وأصيب على إثرها عدد من المواطنين.

 

ففي نابلس، اندلعت مواجهات في محيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس إثر قمع الاحتلال فعالية البلدة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والرافضة للبؤرة الاستيطانية "إفيتار" على قمة جبل صبيح.

 

وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب باليد برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات الاختناق خلال مواجهات جبل صبيح، والتي اندلعت بعد أداء صلاة الجمعة.

 

وشهدت بلدة بيتا في وقت سابق تجريف وإغلاق الطريق المؤدي إلى جبل صبيح، حيث أغلقته قوات الاحتلال بالسواتر الترابية، للحيلولة دون وصول مركبات الإسعاف ومركبات المواطنين للمكان.

 

واندلعت مواجهات أخرى في قرية بيت دجن شرق نابلس، بعد أن خرجت مسيرة من أمام المسجد الكبير وسط القرية بعد صلاة الجمعة، وتوجهت صوب الأراضي المهددة بالاستيطان.

 

وذكرت مصادر محلية أن المسيرة اليوم خرجت وحملت عنوان الوفاء لشيخ المقاومة الشعبية الشهيد الشيخ سليمان الهذالين.

 

وأوضحت المصادر أن المواجهات اندلعت، وسط إطلاق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

 

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 17حالة اختناق بالغاز خلال مواجهات بيت دجن، و9 إصابات بالمطاط و52 حالة اختناق بالغاز خلال مواجهات بلدة بيتا.

 

وفي سياق متصل، رشق مجموعة من الشبان مركبات مستوطنين بالحجارة قرب الجسر الوصل بين قريتي مادما وبورين جنوب نابلس.

 

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في المنطقة، لتأمين الحماية للمستوطنين.

 

كما واندلعت مواجهات في بلدة قريوت جنوب نابلس، عقب اقتحام المستوطنين لمنطقة نبع قريوت لإداء الطقوس التلمودية، تحت حماية قوات الاحتلال.

 

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

 

وخرجت المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في كفر قدوم بعد صلاة الجمعة، وتوجهت إلى مدخل البلدة الغربي المغلق، واندلعت على إثرها مواجهات بعد إطلاق قوات الاحتلال وابلا من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام.

 

وأصيب 5 مواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم.

 

وحاصـر شبان مجموعة من جنود الاحتلال داخل منزل خلال المواجهات المندلعة في بلدة كفر قدوم.

 

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

 

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة الرصاص المعدني وقنابل الصوت، والغاز السام، صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

 

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوم الجمعة مسيرات منددة بالاستيطان ورافضة لسياسات الاحتلال التنكيلية بأبناء شعبنا.



 

أخبار ذات صلة

قيادي بحماس: حركة فتح أفشلت لقاءات الجزائر

قيادي بحماس: حركة فتح أفشلت لقاءات الجزائر

مستوطن يحاول دهس شاب ووالده على حاجز حوارة

مستوطن يحاول دهس شاب ووالده على حاجز حوارة

ثوار بيتا وكفر قدوم يكمنون لجنود الاحتلال

ثوار بيتا وكفر قدوم يكمنون لجنود الاحتلال

مستوطنون يستولون على 4 دونمات من أراضي كفر الديك غرب سلفيت

مستوطنون يستولون على 4 دونمات من أراضي كفر الديك غرب سلفيت

تعرف على اسعار الدجاج والخضار في أسواق غزة

تعرف على اسعار الدجاج والخضار في أسواق غزة

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء جو الصقيع والانجماد

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء جو الصقيع والانجماد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ثوار بيتا وكفر قدوم يكمنون لجنود الاحتلال

ثوار بيتا وكفر قدوم يكمنون لجنود الاحتلال

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال قمعها تظاهرة في الشيخ جرّاح

قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال قمعها تظاهرة في الشيخ جرّاح

مستوطنون يقتحمون قرية قريوت جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون قرية قريوت جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل شابًا خلال مواجهات في الخليل

الاحتلال يعتقل شابًا خلال مواجهات في الخليل

إصابات برصاص الاحتلال والاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات برصاص الاحتلال والاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم

النقب: استمرار التظاهرات المنددة بتجريف الأراضي

النقب: استمرار التظاهرات المنددة بتجريف الأراضي

مستوطنون يستولون على 4 دونمات من أراضي كفر الديك غرب سلفيت

مستوطنون يستولون على 4 دونمات من أراضي كفر الديك غرب سلفيت

منوعات

شاهد: روان بن حسين تهاجم شاب يتحرش بطفلتها ذات العامين

شاهد: روان بن حسين تهاجم شاب يتحرش بطفلتها ذات العامين

ما حقيقة زواج جنات من كاظم الساهر؟

ما حقيقة زواج جنات من كاظم الساهر؟

فنان مصري يعلن عن إيقاف تصوير مسلسل &#34;الكبير أوي&#34; الجزء السادس

فنان مصري يعلن عن إيقاف تصوير مسلسل "الكبير أوي" الجزء السادس

بسبب &#34;فضيحة جنسية&#34;.. محطة تلفزيونية توقف عرض &#34;ذا فويس&#34;

بسبب "فضيحة جنسية".. محطة تلفزيونية توقف عرض "ذا فويس"

ما حقيقة إصابة محمد فؤاد ونجله بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة محمد فؤاد ونجله بفيروس (كورونا)؟

شاهد: فاتن موسى تثير الجدل بسبب تصريحاتها الأخيرة عن طليقها

شاهد: فاتن موسى تثير الجدل بسبب تصريحاتها الأخيرة عن طليقها

شاهد: الجمهور يهاجم عمرو سعد بسبب هذا التصريح

شاهد: الجمهور يهاجم عمرو سعد بسبب هذا التصريح

ما آخر التطورات الصحية لرشوان توفيق بعد إصابته بفيروس (كورونا)؟

ما آخر التطورات الصحية لرشوان توفيق بعد إصابته بفيروس (كورونا)؟

بقبلات رومانسية.. راغب علامة وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما الـ26

بقبلات رومانسية.. راغب علامة وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما الـ26

فاطمة الأنصاري تكشف سبب اختفائها عن مواقع السوشيال ميديا

فاطمة الأنصاري تكشف سبب اختفائها عن مواقع السوشيال ميديا

عربي

الأردن: تسجّيل 15 وفاة و6289 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجّيل 15 وفاة و6289 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قناة إسرائيلية الإمارات تقترب من توطيد علاقتها الاستخبارية مع إسرائيل

قناة إسرائيلية الإمارات تقترب من توطيد علاقتها الاستخبارية مع إسرائيل

مصر: توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية

مصر: توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية

رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه دعوة لمصر والسودان

رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه دعوة لمصر والسودان