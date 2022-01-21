الشيخ: تقدمنا بطلب رسمي لزيارة الاسير ابو حميد والحكومة الاسرائيلية رفضته













رام الله - دنيا الوطنأفاد حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي رفضت طلبا تم تقديمه بشكل رسمي، لزيارة الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يقبع في مستشفى برزلاي الاسرائيلي.وقال الشيخ في تغريدة له عبر صفحته في موقع (تويتر)، مساء اليوم الجمعة: "نحمل حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير ابو حميد".وأضاف: "نطالب المؤسسات الدوليه الرسمية والاهلية بالضغط على اسرائيل من اجل اطلاق سراحه للعلاج".