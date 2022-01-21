شؤون فلسطينية

راصد جوي يكشف عن منخفضيْن ستشهدهما الأراضي الفلسطينية.. تعرف على موعدهما

راصد جوي يكشف عن منخفضيْن ستشهدهما الأراضي الفلسطينية.. تعرف على موعدهما
رام الله - دنيا الوطن
كشف ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول الحالة الجوية التي من المتوقع أن تشهدها الأراضي الفلسطيني خلال الفترة المقبلة.

وأكد العلامي في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، أن الاراضي الفلسطينية ستشهد منخفضاً جوياً ماطراً يبدأ من عصر ومساء الأحد، ويستمر حتى مساء الاثنين.

وأشار العلامي، إلى أن المنخفض سييتخلله تساقط أمطار على غالبية المحافظات الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أوضح الراصد الجوي الفلسطيني، أن هناك مؤشرات جيدة لمنخفض قطبي شديد البرودة، يوم الأربعاء.

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