دولي

بريطانيا تعلن تحديد سلالة فرعية من متحور (أوميكرون)

بريطانيا تعلن تحديد سلالة فرعية من متحور (أوميكرون)
رام الله - دنيا الوطن
حددت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة السلالة الفرعية لمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا)، والمعروفة باسم BA.2، كمتغير قيد التحقيق مع معدلات الحالة الحالية منخفضة للغاية.

وقالت الهيئة الصحية إنه يجري إجراء مزيد من التحليلات والدراسات في الوقت الحالي، مبنية أنه تم تحديد 53 إصابة فقط من السلالة الفرعية في المملكة المتحدة بحلول 10 يناير، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتشترك BA.2 في أوجه التشابه مع BA.1، وكلاهما يعتبران "أوميكرون". ومع ذلك فإن السلالة الفرعية BA.2 تحتوي على طفرات مختلفة في الجين S مقارنة بـ BA.1، مما يعني أنه عند إجراء اختبار PCR، يظهر BA.2 إيجابيا للجين S بينما لا يظهر BA.1.

وتنتشر BA.2 في مثل الهند والفلبين، والمملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك. كما أن هناك بعض المؤشرات على أنها قد تكون أكثر قابلية للانتقال، لكن الخبراء يقولون إنه لا يوجد دليل قاطع على ذلك حتى الآن.

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