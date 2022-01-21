النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة شاب بالخليل

رام الله - دنيا الوطنباشرت النيابة العامة التحقيق، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة شاب ببلدة بني نعيم قضاء الخليل.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "إن غرفة عمليات مديرية الشرطة قد تلقت بلاغا يتعلق بوصول 3 حالات تشير المعلومات الأولية لتعرضهم للاختناق نتيجة استخدام مدفأة غاز إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، وأعلن عن وفاة أحد المصابين، وتحرك وكيل النيابة العامة على رأس قوة من الشرطة للمكان لمباشرة إجراءات الكشف والمعاينة وفقًا للقانون"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان لحين انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.