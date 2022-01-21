الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الحالات الحرجة للمصابين بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 69,104 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، يوم أمس الخميس، و7035 إصابة منذ منتصف ليلة الخميس حتى صباح الجمعة.ووفقًا للمطعيات، ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 427,023 حالة، بعد تسجيل أكثر من 781 إصابة جديدة بالفيروس منذ بداية الشهر الجاري، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وارتفع عدد مرضى "كوفيد-19" الذين توصفهم حالتهم بالحرجة إلى 638 مريضًا، منهم 123 مريضًا موصولون بأجهزة التنفس الإصطناعي. كما ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 8371 وفاة، بعد تسجيل 120 وفاة منذ مطلع الشهر الجاري.وقالت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، إن إسرائيل تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات نسبة إلى عدد السكان خلال الأيام السبعة الماضية، مشيرةً إلى أنه لا تسبق إسرائيل في ذلك سوى دولة جزر فارو التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة فقط.وفي سياق متصل، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، علمًا أنه تلقى أربع جرعات من اللقاح المضاد.