شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال قمعها تظاهرة في الشيخ جرّاح

قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال قمعها تظاهرة في الشيخ جرّاح
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابًا خلال قمعها تظاهرة للأهالي في حي الشيخ جرّاح شرق مدينة القدس المحتلة.

بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المقدسي أحمد الرشق من الحي، عقب قمعها لتظاهرة شارك فيها أهالي الحي وعدد من المتضامنين، تنديدًا بهدم الاحتلال منزلي عائلة صالحية في الحي يوم الأربعاء الماضي.

ورفع المشاركون في التظاهرة صورًا لركام منزل عائلة محمود صالحية. كما حاولوا إزالة الأسلاك الشائكة التي وضعها المستوطنون برفقة عناصر شرطة الاحتلال، صباح اليوم، في أرض عائلة الحاجة المقدسية فاطمة سالم.

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