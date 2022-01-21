شؤون فلسطينية

العمادي يوقّع اتفاقية لضمان تزويد محطة توليد كهرباء غزة بالغاز.. هذه تفاصيلها

العمادي يوقّع اتفاقية لضمان تزويد محطة توليد كهرباء غزة بالغاز.. هذه تفاصيلها
رام الله - دنيا الوطن
وقّع السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اتفاقية مع شركة غزة لتوليد الكهرباء، وشركة توزيع الكهرباء بغزة، اليوم الجمعة.

وأكد السفير العمادي أن الاتفاقية التي وقّعها مع كلٍ من وليد سلمان، ممثلا عن شركة غزة لتوليد الكهرباء، والسيد كنعان عبيد، رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء بغزة، تتضمن إنشاء حساب ضمان، لتغطية تكاليف توريد الغاز وتوليد الكهرباء من خلال محطة التوليد الوحيدة بغزة، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة الالكتروني.

وبموجب الاتفاقية فإن اللجنة القطرية ستكون المالك الرئيسي لهذا الحساب وستقوم من خلاله بتنظيم وإدارة المدفوعات، وستقوم شركة غزة لتوزيع الكهرباء بإيداع خمسة ملايين دولار شهرياً في هذا الحساب عند بدء تشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز.

وجرت مراسم التوقيع في مقر اللجنة القطرية بغزة، حيث استقبل السفير العمادي كلا من السيد وليد سلمان، والسيد كنعان عبيد، وناقشوا آخر تطورات أزمة الكهرباء بغزة والحلول المطروحة لإنهائها.

ويُذكر أن اللجنة القطرية كانت قد وقّعت مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء نهاية شهر ديسمبر الأخير، تتضمن الاتفاق على آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة.

وبموجب المذكرة فإن اللجنة القطرية ستموّل إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة بتكلفة 60 مليون دولار، فيما ستتكفل شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز، وكذلك زيادة قدرة إنتاج المحطة لتصل إلى 500 ميغا وات كحد أدنى.

أخبار ذات صلة

الصحة: 5 وفيات و1468 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

الصحة: 5 وفيات و1468 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

مستشفى النجاح تصدر توضيحًا بخصوص المريضة نسرين أبو شباب

مستشفى النجاح تصدر توضيحًا بخصوص المريضة نسرين أبو شباب

مستوطنون يقتحمون قرية قريوت جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون قرية قريوت جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل شابًا خلال مواجهات في الخليل

الاحتلال يعتقل شابًا خلال مواجهات في الخليل

إصابات برصاص الاحتلال والاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات برصاص الاحتلال والاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم

النقب: استمرار التظاهرات المنددة بتجريف الأراضي

النقب: استمرار التظاهرات المنددة بتجريف الأراضي

مستوطنون يستولون على 4 دونمات من أراضي كفر الديك غرب سلفيت

مستوطنون يستولون على 4 دونمات من أراضي كفر الديك غرب سلفيت

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتحدى الإجماع الدولي الرافض للاستيطان وتواصل سرقة الارض

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتحدى الإجماع الدولي الرافض للاستيطان وتواصل سرقة الارض

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون قرية قريوت جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون قرية قريوت جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل شابًا خلال مواجهات في الخليل

الاحتلال يعتقل شابًا خلال مواجهات في الخليل

إصابات برصاص الاحتلال والاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات برصاص الاحتلال والاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم

مستوطنون يستولون على 4 دونمات من أراضي كفر الديك غرب سلفيت

مستوطنون يستولون على 4 دونمات من أراضي كفر الديك غرب سلفيت

المرور بغزة: 12 حادث سير وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: 12 حادث سير وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية

مستشفى النجاح الوطني الجامعي تصدر بياناً بشأن المريضة نسرين أبو شباب من القطاع

مستشفى النجاح الوطني الجامعي تصدر بياناً بشأن المريضة نسرين أبو شباب من القطاع

&#34;المحامين العرب&#34;: طرد عائلة صالحية من منزلها بالقدس مشهد يختصر إجرام الاحتلال

"المحامين العرب": طرد عائلة صالحية من منزلها بالقدس مشهد يختصر إجرام الاحتلال

المالكي يطلع غوتيريش على تصاعد عنف المستوطنين ويدعو لتوفير حماية دولية لشعبنا

المالكي يطلع غوتيريش على تصاعد عنف المستوطنين ويدعو لتوفير حماية دولية لشعبنا

منوعات

شاهد: روان بن حسين تهاجم شاب يتحرش بطفلتها ذات العامين

شاهد: روان بن حسين تهاجم شاب يتحرش بطفلتها ذات العامين

ما حقيقة زواج جنات من كاظم الساهر؟

ما حقيقة زواج جنات من كاظم الساهر؟

فنان مصري يعلن عن إيقاف تصوير مسلسل &#34;الكبير أوي&#34; الجزء السادس

فنان مصري يعلن عن إيقاف تصوير مسلسل "الكبير أوي" الجزء السادس

بسبب &#34;فضيحة جنسية&#34;.. محطة تلفزيونية توقف عرض &#34;ذا فويس&#34;

بسبب "فضيحة جنسية".. محطة تلفزيونية توقف عرض "ذا فويس"

ما حقيقة إصابة محمد فؤاد ونجله بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة محمد فؤاد ونجله بفيروس (كورونا)؟

شاهد: فاتن موسى تثير الجدل بسبب تصريحاتها الأخيرة عن طليقها

شاهد: فاتن موسى تثير الجدل بسبب تصريحاتها الأخيرة عن طليقها

شاهد: الجمهور يهاجم عمرو سعد بسبب هذا التصريح

شاهد: الجمهور يهاجم عمرو سعد بسبب هذا التصريح

ما آخر التطورات الصحية لرشوان توفيق بعد إصابته بفيروس (كورونا)؟

ما آخر التطورات الصحية لرشوان توفيق بعد إصابته بفيروس (كورونا)؟

بقبلات رومانسية.. راغب علامة وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما الـ26

بقبلات رومانسية.. راغب علامة وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما الـ26

فاطمة الأنصاري تكشف سبب اختفائها عن مواقع السوشيال ميديا

فاطمة الأنصاري تكشف سبب اختفائها عن مواقع السوشيال ميديا

عربي

الأردن: تسجّيل 15 وفاة و6289 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجّيل 15 وفاة و6289 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قناة إسرائيلية الإمارات تقترب من توطيد علاقتها الاستخبارية مع إسرائيل

قناة إسرائيلية الإمارات تقترب من توطيد علاقتها الاستخبارية مع إسرائيل

مصر: توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية

مصر: توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية

رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه دعوة لمصر والسودان

رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه دعوة لمصر والسودان