شؤون فلسطينية

الصحة: 5 وفيات و1468 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

الصحة: 5 وفيات و1468 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 5 وفيات و1468 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الساعات الـ24 الأخيرة بعد إجراء 7835 فحصًا، في حين تم تسجيل 486 حالة تعاف جديدة.

ووفقا للتقرير الوبائي اليومي، فقد سجّلت 3 حالات وفاة في محافظات الخليل وأريحا والأغوار وضواحي القدس، وحالتا وفاة في قطاع غزة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 97% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 178، ضواحي القدس 93، سلفيت 26، رام الله والبيرة 293، نابلس 198، طوباس 29، طولكرم 49، الخليل 125، قلقيلية 17، جنين 50، أريحا والأغوار 54، قطاع غزة 356".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 74، ضواحي القدس 32، سلفيت 7، رام الله والبيرة 112، نابلس 51، طوباس 34، طولكرم 9، الخليل 53، قلقيلية 3، جنين 23، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 80".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 88 مريضًا، بينهم 24 مريضًا موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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