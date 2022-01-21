مستشفى النجاح تصدر توضيحًا بخصوص المريضة نسرين أبو شباب

رام الله - دنيا الوطنأصدرت مستشفى النجاح في مدينة نابلس اليوم الجمعة، توضيحاً بخصوص المريضة "نسرين أبو شباب" من قطاع غزة.وقالت النجاح عبر صفحتها بموقع (فيسبوك)، إنّه "بالإشارة إلى ملف المريضة نسرين أبو شباب من قطاع غزة، والذي يتم تداوله على منصات التواصل الإجتماعي، تهيب إدارة المستشفى بتوخي الحذر في تداول ونشر المعلومات.وأكدت، أن المريضة تتلقى العلاج في المستشفى من تاريخ 15/1/2022 ومازال تقديم العلاج مستمر حتى الأن، وكل مايتم تداوله عار عن الصحة حيث أنه لم يتم رفض علاجها من قبل المستشفى.وأهابت بالجميع التواصل مع إدارة المستشفى قبل نشر أي معلومات وكذلك تجنب نشر معلومات طبية عن المرضى حفاظا على خصوصياتهم.