النقب: استمرار التظاهرات المنددة بتجريف الأراضي

رام الله - دنيا الوطنتواصلت لليوم السادس على التوالي، التظاهرات أمام مبنى المحاكم الإسرائيلية في بئر السبع، تنديدا باستمرار حملات الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية بحق أهالي النقب، والتي طالت حتى الآن نحو 150 مواطنا، بينهم نساء وقاصرون.ورفع المشاركون في التظاهرة التي انطلقت اليوم الجمعة، لافتات كتبت عليها شعارات منددة بتجريف أراضي النقب بهدف الاستيلاء عليها، كما رددوا الهتافات الرافضة لحملة الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية بحق المواطنين.وجاءت تظاهرة اليوم، بتنظيم من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل اراضي العام 1948، تحت شعار "ما بنخلي المعتقلين لحالهم"، حيث حملت اللجنة الشرطة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين في النقب.