مستشفى النجاح الوطني الجامعي تصدر بياناً بشأن المريضة نسرين أبو شباب من القطاع





وفيما يلي نص التوضيح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



بالإشارة إلى ملف المريضة نسرين أبو شباب من قطاع غزة الحبيب والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي تهيب إدارة مستشفى النجاح الوطني الجامعي بتوخي الحذر في تداول ونشر المعلومات حيث أن المريضة تتلقى العلاج في المستشفى من تاريخ 15.1.2022 ومازال تقديم العلاج مستمر حتى الأن وأن كل ما يتم تداوله عار عن الصحة حيث أنه لم يتم رفض علاجها من قبل المستشفى.



ونهيب بالجميع التواصل مع إدارة المستشفى قبل نشر أي معلومات وكذلك تجنب نشر معلومات طبية عن المرضى حفاظا على خصوصياتهم.



شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفهمكم



للتواصل مع رسائل صفحة المستشفى أو على رقم المستشفى 092331471





رام الله - دنيا الوطنأصدرت مستشفى النجاح الوطني الجامعي اليوم الجمعة، بياناً توضيحياً بشأن المريضة نسرين أبو شباب من قطاع غزة.