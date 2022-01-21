شؤون فلسطينية

مستشفى النجاح الوطني الجامعي تصدر بياناً بشأن المريضة نسرين أبو شباب من القطاع

مستشفى النجاح الوطني الجامعي تصدر بياناً بشأن المريضة نسرين أبو شباب من القطاع
مستشفى النجاح
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مستشفى النجاح الوطني الجامعي اليوم الجمعة، بياناً توضيحياً بشأن المريضة نسرين أبو شباب من قطاع غزة.

وفيما يلي نص التوضيح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

بالإشارة إلى ملف المريضة نسرين أبو شباب من قطاع غزة الحبيب والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي تهيب إدارة مستشفى النجاح الوطني الجامعي بتوخي الحذر في تداول ونشر المعلومات حيث أن المريضة تتلقى العلاج في المستشفى من تاريخ 15.1.2022 ومازال تقديم العلاج مستمر حتى الأن وأن كل ما يتم تداوله عار عن الصحة حيث أنه لم يتم رفض علاجها من قبل المستشفى.

ونهيب بالجميع التواصل مع إدارة المستشفى قبل نشر أي معلومات وكذلك تجنب نشر معلومات طبية عن المرضى حفاظا على خصوصياتهم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفهمكم

للتواصل مع رسائل صفحة المستشفى أو على رقم المستشفى 092331471

أخبار ذات صلة

مستوطنون يقتحمون قرية قريوت جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون قرية قريوت جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل شابًا خلال مواجهات في الخليل

الاحتلال يعتقل شابًا خلال مواجهات في الخليل

إصابات برصاص الاحتلال والاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات برصاص الاحتلال والاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم

النقب: استمرار التظاهرات المنددة بتجريف الأراضي

النقب: استمرار التظاهرات المنددة بتجريف الأراضي

مستوطنون يستولون على 4 دونمات من أراضي كفر الديك غرب سلفيت

مستوطنون يستولون على 4 دونمات من أراضي كفر الديك غرب سلفيت

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتحدى الإجماع الدولي الرافض للاستيطان وتواصل سرقة الارض

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتحدى الإجماع الدولي الرافض للاستيطان وتواصل سرقة الارض

المرور بغزة: 12 حادث سير وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: 12 حادث سير وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: وفاتان و356 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: وفاتان و356 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون قرية قريوت جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون قرية قريوت جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل شابًا خلال مواجهات في الخليل

الاحتلال يعتقل شابًا خلال مواجهات في الخليل

إصابات برصاص الاحتلال والاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات برصاص الاحتلال والاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم

مستوطنون يستولون على 4 دونمات من أراضي كفر الديك غرب سلفيت

مستوطنون يستولون على 4 دونمات من أراضي كفر الديك غرب سلفيت

المرور بغزة: 12 حادث سير وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: 12 حادث سير وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية

مستشفى النجاح الوطني الجامعي تصدر بياناً بشأن المريضة نسرين أبو شباب من القطاع

مستشفى النجاح الوطني الجامعي تصدر بياناً بشأن المريضة نسرين أبو شباب من القطاع

&#34;المحامين العرب&#34;: طرد عائلة صالحية من منزلها بالقدس مشهد يختصر إجرام الاحتلال

"المحامين العرب": طرد عائلة صالحية من منزلها بالقدس مشهد يختصر إجرام الاحتلال

المالكي يطلع غوتيريش على تصاعد عنف المستوطنين ويدعو لتوفير حماية دولية لشعبنا

المالكي يطلع غوتيريش على تصاعد عنف المستوطنين ويدعو لتوفير حماية دولية لشعبنا

منوعات

شاهد: روان بن حسين تهاجم شاب يتحرش بطفلتها ذات العامين

شاهد: روان بن حسين تهاجم شاب يتحرش بطفلتها ذات العامين

ما حقيقة زواج جنات من كاظم الساهر؟

ما حقيقة زواج جنات من كاظم الساهر؟

فنان مصري يعلن عن إيقاف تصوير مسلسل &#34;الكبير أوي&#34; الجزء السادس

فنان مصري يعلن عن إيقاف تصوير مسلسل "الكبير أوي" الجزء السادس

بسبب &#34;فضيحة جنسية&#34;.. محطة تلفزيونية توقف عرض &#34;ذا فويس&#34;

بسبب "فضيحة جنسية".. محطة تلفزيونية توقف عرض "ذا فويس"

ما حقيقة إصابة محمد فؤاد ونجله بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة محمد فؤاد ونجله بفيروس (كورونا)؟

شاهد: فاتن موسى تثير الجدل بسبب تصريحاتها الأخيرة عن طليقها

شاهد: فاتن موسى تثير الجدل بسبب تصريحاتها الأخيرة عن طليقها

شاهد: الجمهور يهاجم عمرو سعد بسبب هذا التصريح

شاهد: الجمهور يهاجم عمرو سعد بسبب هذا التصريح

ما آخر التطورات الصحية لرشوان توفيق بعد إصابته بفيروس (كورونا)؟

ما آخر التطورات الصحية لرشوان توفيق بعد إصابته بفيروس (كورونا)؟

بقبلات رومانسية.. راغب علامة وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما الـ26

بقبلات رومانسية.. راغب علامة وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما الـ26

فاطمة الأنصاري تكشف سبب اختفائها عن مواقع السوشيال ميديا

فاطمة الأنصاري تكشف سبب اختفائها عن مواقع السوشيال ميديا

عربي

الأردن: تسجّيل 15 وفاة و6289 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجّيل 15 وفاة و6289 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قناة إسرائيلية الإمارات تقترب من توطيد علاقتها الاستخبارية مع إسرائيل

قناة إسرائيلية الإمارات تقترب من توطيد علاقتها الاستخبارية مع إسرائيل

مصر: توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية

مصر: توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية

رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه دعوة لمصر والسودان

رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه دعوة لمصر والسودان