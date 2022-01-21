الصحة بغزة: وفاتان و356 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة واحدة بفيروس كورونا، و356 إصابة جديدة، وتعافي 80 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، انها أجرت 1312 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي تراكمي للمصابين 192859اصابة منها 2104 حالة نشطة.وارتفع اجمالي المتعافين 189018 حالة، وعدد الوفيات 1737 وفاة، بينما بلغت الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 50 حالة منها 36 إصابة خطيرة وحرجة.وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة وأن الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 566348 شخصا.