شؤون فلسطينية

"المحامين العرب": طرد عائلة صالحية من منزلها بالقدس مشهد يختصر إجرام الاحتلال

"المحامين العرب": طرد عائلة صالحية من منزلها بالقدس مشهد يختصر إجرام الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا من القدس الشرقية بما يتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدا أنه فعل إجرامي بغيض من محتل مارق على القانون الدولي.

وقال بنعيسى في بيان له اليوم الجمعة، لقد تابع الاتحاد عن كثب ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم من إجبار عائلة الصالحية بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية على الخروج من منزلها بقوة السلاح وهدمه ومساواته بالأرض في مشهد مؤلم يختصر إجرام المحتل وعنصريته.

وأكد أن طرد الاحتلال لأصحاب الأرض الأصليين وتشريدهم وتهجيرهم قسريا هي سياسة عنصرية بغيضة هدفها تغيير الوضع الديمغرافي والقانوني للقدس وتستوجب تدخلا فوريا من المجتمع الدولي الذي حان وأن يتحرك على أرض الواقع ليوفر الحماية للشعب الفلسطيني من سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

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