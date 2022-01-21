إصابة أربعة متضامين وإحراق مركبتهم بهجوم للمستوطنين في بورين

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الجمعة، أربعة متضامنين إسرائيليين بجروح وكسور عقب هجوم للمستوطنين عليهم خلال زراعتهم الاشجار في بلدة بورين جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، ان مجموعة من مستوطني "جفعات رونين" هاجموا متضامنين من جمعية "حاخامين" من اجل حقوق الانسان، واعتدوا عليهم بالضرب، الأمر الذي أدى إلى إصابة أربعة منهم بجروح وكسور، أثناء زراعتهم الاشجار في اراضي بورين.واضاف ان المستوطنين احرقوا مركبة أحد المتضامنين وكسروا مركبة أخرى أثناء الاعتداء.