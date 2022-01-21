الاحتلال يُخطر لهدم منزل عائلة الأسيرين غيث وعمر جرادات

رام الله - دنيا الوطنسلمت سلطات الاحتلال، عائلة الأسيرين غيث وعمر جرادات قرارًا بهدم منزلها، بحجة تنفيذهما عملية فدائية قرب مستوطنة "حومش المخلاة".وأفادت مصادر بأنّ قوات الاحتلال أعلنت تسليم عائلة جرادات قراراً بهدم منزلها في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين.وتعتقل سلطات الاحتلال عمر وغيث جرادات، وتتهمهما بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حومش المخلاة منتصف ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.كما اعتقلت سلطات الاحتلال الأسيرة عطاف جرادات، والدة عمر وغيث، في 27 ديسمبر الماضي، بعد مداهمة منزلها وتفتيشه وتخريبه، وجددت اعتقالها أكثر من مرة.وفجر الـ 20 من ديسمبر الماضي، دهمت قوات الاحتلال، ترافقها وحدات هندسة، منزل الأسيرة جرادات وأخذت قياسات المنزل تمهيدًا لهدمه، ضمن سياسية انتقامية ينتهجها الاحتلال بهدم منازل ذوي الفلسطينيين الذين شاركوا أو ساعدوا في عمليات مقاومة ضد الاحتلال.