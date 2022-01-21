دولي

إسرائيل تسجّل ارتفاعًا في أعداد إصابات (كورونا)

إسرائيل تسجّل ارتفاعًا في أعداد إصابات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، الليلة الماضية، تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا من منتصف ليلة الأربعاء وحتى الساعة السادسة من مساء الخميس، كما تم تسجيل نحو 65 ألف إصابة و9 وفيات يوم الأربعاء.

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أنه رغم تشخيص أكثر من 715 ألف مصاب بكورونا منذ بداية الشهر الجاري، إلا أن الإقبال على التطعيم تراجع بشكل حاد الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن 10,904 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بين يومي الأحد والأربعاء الماضيين، مقارنة بـ 32,966 تم تطعيمهم بهذه الجرعة بنفس الفترة من الأسبوع الماضي.

وبحسب صحة الاحتلال، يعالج في أقسام "كورونا" في المستشفيات 1680 مصابًا، منهم 593 توصف حالتهم بالحرجة.

وسجّلت "إسرائيل" منذ مطلع العام الجديد 117 وفاة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8,369 وفاة منذ بدء رصد الوباء في شباط/فبراير 2020.

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