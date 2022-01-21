شؤون فلسطينية

شاهد: المئات يلبون نداء "الفجر العظيم" بالصلاة في المسجد الأقصى

شاهد: المئات يلبون نداء "الفجر العظيم" بالصلاة في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
لبت أعداد كبيرة من المصلين فجر اليوم الجمعة، نداء الفجر العظيم بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك رغم أجواء البرد التي تضرب المنطقة.

ومنذ ساعات الفجر الأولى، احتشد المواطنون ومنهم عائلات على بوابات الأقصى لأداء الصلاة بمشاركة واسعة؛ تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والحرم القدسي ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.

وشهدت المصليات المسقوفة حضورا كبيراً للمصلين من أبناء البلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة لها، الذين تحدوا قيود الاحتلال وتمكنوا من الوصول للمسجد لإعماره والمشاركة في دعوة الفجر العظيم.

وكان عدد من النشطاء أطلقوا دعوات الفجر العظيم للصلاة في المسجد الأقصى مع تصاعد استهداف الاحتلال لمدينة القدس.



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