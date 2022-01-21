عضو كونغرس أميركي تستهجن هدم منزل عائلة صالحية بالقدس

رام الله - دنيا الوطناستهجنت ماري نيومان عضو الكونغرس الأميركي قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بهدم منزل عائلة محمود صالحية في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.وكتبت في تغريدة لها على (تويتر)، "أصبح 15 فلسطينيا بلا مأوى بعد أن طردتهم الشرطة الإسرائيلية في منتصف الليل وهدمت منازلهم في الشيخ جراح".وأضافت هذه واحدة من أكثر من 1000 عملية إخلاء أو هدم في المنطقة منذ عام 2016، قائلة يجب أن ينتهي هذا.وشاركت نيومان رابط لمقالة نشرت في صحفية ذا نيويورك تايمز عن عمليات اجلاء وتهجير المقدسين على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي.