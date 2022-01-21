قيادي بحماس: تمسك فتح بالتنسيق الأمني والتفرد والإقصاء يهدد جهود الوحدة

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك إن تمسك حركة فتح بالتفرد والإقصاء والتنسيق الأمني وشروط الرباعية الدولية، يعمق الأزمة السياسية الداخلية ويهدد جهود الوحدة وإنهاء الانقسام.وأشار أبو كويك إلى أن حركة فتح ليس لديها أي استعداد للتغير المؤسسي في النظام السياسي الفلسطيني عبر رفضها للشراكة السياسية.وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن -في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقب استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بالجزائر العاصمة- اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية.وانطلقت في الجزائر العاصمة لقاءات بين مسؤولين جزائريين ووفود تمثل الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركتا حماس وفتح، لبحث ملف المصالحة الوطنية.