إسرائيل: إلغاء الحجر الصحي للطلاب ابتداءً من الخميس المقبل





وسيتم إعفاء التلاميذ الذين خالطوا مصابين بفيروس (كورونا) من الحجر الصحي، وبحسب المسار الجديد، فان كل التلاميذ سيخضعون لفحصي (كورونا) أسبوعياً - الأول يوم الأحد والثاني في يوم الأربعاء.



وبالتوازي قالت المديرة العامة سابقا لوزارة التربية والتعليم، ميخال كوهين: "انه ما من منطق في إغلاق صفوف في وقت تبقى فيه المجمعات التجارية وأماكن الترفيه مفتوحة".





وأضافت أنه على "كل حال فان متحور (أوميكرون) قد تفشى في جميع أرجاء الدولة".



رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس، ووزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيتون، إلغاء الحجر الصحي في جهاز التعليم بعد أسبوع من اليوم - أي يوم الخميس المقبل.