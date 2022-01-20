دولي

إسرائيل: إلغاء الحجر الصحي للطلاب ابتداءً من الخميس المقبل

إسرائيل: إلغاء الحجر الصحي للطلاب ابتداءً من الخميس المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس، ووزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيتون، إلغاء الحجر الصحي في جهاز التعليم بعد أسبوع من اليوم - أي يوم الخميس المقبل. 

وسيتم إعفاء التلاميذ الذين خالطوا مصابين بفيروس (كورونا) من الحجر الصحي، وبحسب المسار الجديد، فان كل التلاميذ سيخضعون لفحصي (كورونا) أسبوعياً - الأول يوم الأحد والثاني في يوم الأربعاء.

وبالتوازي قالت المديرة العامة سابقا لوزارة التربية والتعليم، ميخال كوهين: "انه ما من منطق في إغلاق صفوف في وقت تبقى فيه المجمعات التجارية وأماكن الترفيه مفتوحة". 

وأضافت أنه على "كل حال فان متحور (أوميكرون) قد تفشى في جميع أرجاء الدولة".

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