الأردن: تسجّيل 15 وفاة و6289 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقال مستشار رئاسة الوزراء الأردني لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف (كورونا) الدكتور عادل البلبيسي، اليوم الخميس، إن 55% من العينات الإيجابية للفيروس في المملكة هي من متحور (أوميكرون).ويشهد الأردن تزايدا في أعداد الإصابات المسجّلة يوميا، حيث أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الخميس، تسجيل 15 وفاة و6289 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13043 وفاة و1123686 إصابة.ووفقا للمعطيات، بلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة 17.40%، ووصل عدد الحالات النشطة حاليا إلى 40031 حالة، فيما يتلقى 621 مصابا العلاج في المستشفيات.