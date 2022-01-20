دولي

بينت: المهمة الرئيسية لإسرائيل تتمثل في إلحاق أضرار ملموسة بالنظام الإيراني ووكلائه

بينت: المهمة الرئيسية لإسرائيل تتمثل في إلحاق أضرار ملموسة بالنظام الإيراني ووكلائه
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، خلال اجتماع عقده مع قيادة الجيش، أن حكومته تعتبر "إلحاق أضرار ملموسة بالنظام الإيراني ووكلائه" مهمة أساسية بالنسبة إليها.

وذكر مكتب بينت في بيان، أنه أجرى، اليوم الخميس، اجتماعا في مقر الكرياه بتل أبيب مع أعضاء هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي حضره كل من وزير الدفاع، بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان، الفريق أفيف كوخافي، والمدير العام لوزارة الدفاع، أمير إيشل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتحدث رئيس الوزراء مع أعضاء هيئة الأركان العامة، حسب البيان، عن "تصوره الاستراتيجي للتحديات المختلفة التي تواجهها دولة إسرائيل، وعلى رأسها الملف الإيراني".

وأكد بينت خلال الاجتماع على أن "مهمة دولة إسرائيل الرئيسية تتمثل في إلحاق أضرار ملموسة بالنظام الإيراني وبوكلائه في المنطقة".

كما أشار إلى "مسألة توطيد العلاقات الإسرائيلية الأمريكية وإلى مواصلة تحصين مكانة إسرائيل الدولية من خلال تعزيز الخاصية الإسرائيلية في سلسلة من المجالات، ولا سيما في فرع الهاي تك، والتعامل مع فيروس كورونا وغير ذلك".

وتعتبر إسرائيل إيران عدوا أساسيا لها وسبق أن شنت عمليات عسكرية متعددة تستهدف القوات الإيرانية وحلفائها في المنطقة.

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