شؤون فلسطينية

عطون يدعو إلى أوسع مشاركة شعبية في حملة "الفجر العظيم"

رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في حماس، أحمد عطون، اليوم الخميس، إلى أوسع مشاركة شعبية في حملة "الفجر العظيم" بمساجد الضفة الغربية عموما والقدس والمسجد الأقصى خصوصا.

وأكد أهمية المشاركة في الحملة للدفاع عن هويتنا وعقيدتنا ومقدساتنا، في ظل هجمة غير مسبوقة على المقدسات، خاصة بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته هدم مسجد في بيت صفافا وآخر بالعيساوية.

ونوه إلى أن الاستجابة الشعبية ترسل رسالة للاحتلال أن دفاعنا عن رموز عقيدتنا هو دفاع عن العقيدة بما تمثله هذه الرموز من أهمية للفلسطينيين.

وقال: "الأصل أن تكون هناك هبة حقيقية وانطلاقة للدفاع والحضور الجماهيري بأكبر عدد من المصلين لأداء صلاه الفجر العظيم، لإيصال رسالتنا للقاصي والداني أن مساجدنا ليست وحيدة أمام قطعان المستوطنين، وهي خط أحمر لن نسمح بالاعتداء عليها وتفريغها".

وأضاف أن هذه المقدسات ضحى من أجلها أجيال وقدموا كل غال ونفيس للحفاظ عليها، مشددا على ضرورة زحف أهل الضفة للأقصى، وأداء الصلوات فيه لأن هذا هو الحد الأدنى من الواجب للانتصار العقيدة والمقدسات.

وتابع: "إذا أراد الاحتلال مزاحمتنا على مقدساتنا فالأصل أن تكون لنا كلمتنا، خاصة في ظل محاولاته فرض وقائع جديدة وضخ ملايين الدولارات للدفاع عن زيفه".

وشدد على أن "الأولى بنا نحن الدفاع عن القدس والأقصى لأنه يمثل ماضي وحاضر ومستقبل الفلسطينيين"، متأملا أن تلقى دعوات المشاركة في صلاة الفجر استجابة واسعة "لأن الاحتلال يرتعد من الحشود ويعلم أن المعادلة ستختلف جدا".

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