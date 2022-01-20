شؤون فلسطينية

مناشدة من عائلة الشنطي للرئيس الفلسطيني لإنقاذ حياة ابنها محمد

مناشدة من عائلة الشنطي للرئيس الفلسطيني لإنقاذ حياة ابنها محمد
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت الطفل محمد أشرف الشنطي من مدينة غزة فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن، ورئيس الوزراء ووزيرة الصحة والقلوب الرحيمة بإنقاذ الطفل / محمد أشرف الشنطي مواليد 21/4/2005 يحمل هوية رقم 424000511 الذي يعاني من التليف الكيسي إلى تحويله إلى مستشفى متخصص في الرئة .

علما أنه يرقد الآن في العناية المركزية في مستشفى الأوروبي تحت العلاج لإصابته بتليف الرئة والتهاب رئوي حاد وصعوبة التنفس من الدرجة الثانية. 

لذا نتوسم من الله العلي القدير ومن فخامتكم مساعدة الطفل في الحصول على تغطيه كاملة لعلاجه داخل الخط الأخضر .

فنرجوا من سيادتكم التدخل السريع لإنقاذ ابننا بعلاجه في مستشفى متخصص ، وأنت الرئيس الحكيم ، والأب الحنون لنا جميعا، راجين منكم حسن قبول مناشدتنا هذه والعمل على تخفيف معانتنا، والله من وراء القصد .

للتواصل: والد الطفل م. أشرف فتحي الشنطي 0599999601

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