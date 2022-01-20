العربية الفلسطينية: الاحتلال يفرغ القدس من أهلها
حملت الجبهة العربية الفلسطينية الاحتلال كامل المسئولية عن تهجير المقدسين ، وافراغ مدينة القدس ، عاصمة دولة فلسطين الأبدية من أهلها ، ومحاولات استهدف الوجود الفلسطيني، مشددة بجريمة هدم منزلين لعائلة صالحية بحي الشيخ جراح.
وقالت: "الاحتلال الإسرائيلي يفرض أمرا واقعيا في القدس المحتلة " مطالبة بوقف جرائم الاحتلال بحق المقدسين".
ودعت الجبهة في تصريحاتها الصحفية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية ، مطالبة بالتدخل لوقف هذه الجرائم ، وكج جمام الاحتلال، وممارساته بشأن القدس، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
ودعت الجبهة في تصريحاتها الصحفية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية ، مطالبة بالتدخل لوقف هذه الجرائم ، وكج جمام الاحتلال، وممارساته بشأن القدس، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
وأضافت: أن "ما تشهده مدينة القدس المحتلة، وخصوصا حي الشيخ جراح من عمليات هدم منهجية يندرج في إطار استكمال مخطط تهويد المدينة، وتغير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي" .
وأوضحت الجبهة أن إجراءات الاحتلال التعسفية، تترافق مع استمرار عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي مبينه أن الاحتلال يسابق الزمن لحسم وأنهاء قضية القدس، وضمها لكيانه.
في سياق متصل ، أدانت الجبهة العربية الفلسطينية اعتقال الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس ، من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.
وأوضحت الجبهة أن إجراءات الاحتلال التعسفية، تترافق مع استمرار عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي مبينه أن الاحتلال يسابق الزمن لحسم وأنهاء قضية القدس، وضمها لكيانه.
في سياق متصل ، أدانت الجبهة العربية الفلسطينية اعتقال الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس ، من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.
وأكد أن "حملات الاعتقال والتنكيل والهدم لأهلنا المرابطين دفاعا عن القدس لن تكسر إرادة شعبنا في التمسك بأرضه و هويته الفلسطينية " لافته الي صمود الفلسطينيين في وجه الغطرسة الصهيونية.
التعليقات