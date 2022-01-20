العربية الفلسطينية: الاحتلال يفرغ القدس من أهلها





وأضافت: أن "ما تشهده مدينة القدس المحتلة، وخصوصا حي الشيخ جراح من عمليات هدم منهجية يندرج في إطار استكمال مخطط تهويد المدينة، وتغير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي" .



وأوضحت الجبهة أن إجراءات الاحتلال التعسفية، تترافق مع استمرار عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي مبينه أن الاحتلال يسابق الزمن لحسم وأنهاء قضية القدس، وضمها لكيانه.



في سياق متصل ، أدانت الجبهة العربية الفلسطينية اعتقال الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس ، من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.





وأكد أن "حملات الاعتقال والتنكيل والهدم لأهلنا المرابطين دفاعا عن القدس لن تكسر إرادة شعبنا في التمسك بأرضه و هويته الفلسطينية " لافته الي صمود الفلسطينيين في وجه الغطرسة الصهيونية.



وقالت: "الاحتلال الإسرائيلي يفرض أمرا واقعيا في القدس المحتلة " مطالبة بوقف جرائم الاحتلال بحق المقدسين".ودعت الجبهة في تصريحاتها الصحفية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية ، مطالبة بالتدخل لوقف هذه الجرائم ، وكج جمام الاحتلال، وممارساته بشأن القدس، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.