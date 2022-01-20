شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية: الاحتلال يفرغ القدس من أهلها

العربية الفلسطينية: الاحتلال يفرغ القدس من أهلها
رام الله - دنيا الوطن
حملت الجبهة العربية الفلسطينية الاحتلال كامل المسئولية عن تهجير المقدسين ، وافراغ مدينة القدس ، عاصمة دولة فلسطين الأبدية من أهلها ، ومحاولات استهدف الوجود الفلسطيني، مشددة بجريمة هدم منزلين لعائلة صالحية بحي الشيخ جراح.

وقالت: "الاحتلال الإسرائيلي يفرض أمرا واقعيا في القدس المحتلة " مطالبة بوقف جرائم الاحتلال بحق المقدسين".

ودعت الجبهة في تصريحاتها الصحفية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية ، مطالبة بالتدخل لوقف هذه الجرائم ، وكج جمام الاحتلال، وممارساته بشأن القدس، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

وأضافت: أن "ما تشهده مدينة القدس المحتلة، وخصوصا حي الشيخ جراح من عمليات هدم منهجية يندرج في إطار استكمال مخطط تهويد المدينة، وتغير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي" .

وأوضحت الجبهة أن إجراءات الاحتلال التعسفية، تترافق مع استمرار عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي مبينه أن الاحتلال يسابق الزمن لحسم وأنهاء قضية القدس، وضمها لكيانه.

في سياق متصل ، أدانت الجبهة العربية الفلسطينية اعتقال الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس ، من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأكد أن  "حملات الاعتقال والتنكيل والهدم لأهلنا المرابطين دفاعا عن القدس لن تكسر إرادة شعبنا في التمسك بأرضه و هويته الفلسطينية " لافته الي صمود الفلسطينيين في وجه الغطرسة الصهيونية.

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