الأردن: "لجنة الخارجية" النيابية تدين ممارسات الاحتلال بالقدس

رام الله - دنيا الوطندان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني خلدون حينا ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، ورفض اللجنة هدم منزلين لعائلتين في حي الشيخ جراح في المدينة.ونقلت وكالة الانباء الأردنية عن حينا رفضه لسياسات الاحتلال في مدينة القدس التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم والتهجير القسري لأبناء المدينة خاصة أبناء حي الشيخ جراح، ورفض ممارسات الاحتلال الهادفة إلى تشريد الفلسطينيين من منازلهم لإحداث تغيير ديمغرافي بما يتعارض مع المواثيق الدولية.كما أكد أهمية الدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين، وأهمية الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.