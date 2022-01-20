النيابة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام بحق 17 شابا بالنقب بسبب تصديهم لتجريف أراضيهم

رام الله - دنيا الوطنقدمت النيابة العامة الإسرائيلية في مدينة بئر السبع داخل أراضي عام 1948، أربع لوائح اتهام ضد 17 شابا من منطقة النقب، بينهم 3 قاصرين.وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت الشبان على خلفية المواجهات التي اندلعت في قرية سعوة الأطرش الاسبوع الماضي، إثر تجريف أراضي القرية تمهيدا للاستيلاء عليها من قبل ما يسمى بـ"الصندوق الدائم لإسرائيل"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتستمر احتجاجات الأهالي داخل أراضي عام 48، إذ يتظاهرون يوميا أمام المحكمة الاسرائيلية للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 150 معتقلا، بينهم نساء وقاصرون، فيما تستمر المداولات في المحاكم الاسرائيلية بملفات نحو 50 منهم حتى الآن، عقب تصديهم لتجريف السلطات الاسرائيلية أراضي النقب بهدف الاستيلاء عليها.