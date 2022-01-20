قناة إسرائيلية الإمارات تقترب من توطيد علاقتها الاستخبارية مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة كان الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية تقترب من التوصل إلى اتفاق توطد بموجبه "العلاقات الاستخبارية" مع دولة الإمارات.وقالت القناة الإسرائيلية، نقلًا عن سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة: "إن العلاقات الأمنية بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة ستتوطد قريبًا خاصة في مجال الاستخبارات".وأكد أن هذا الأمر مرده الهجوم الحوثي الأخير الذي استهدف عاصمة الإمارات أبو ظبي يوم الإثنين الماضي.الجدير ذكره أنه عقب الهجوم، عرض رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت، تقديم دعم أمني واستخباراتي، لدولة الإمارات.وكُشف النقاب بأن سلاح البحرية الإسرائيلي، سيشارك في مناورة بحرية كبيرة ستُجرى من 30 ديسمبر وحتى 17 فبراير، تقودها الولايات المتحدة، وتضم 60 دولة، بما فيها الإمارات ودول عربية.