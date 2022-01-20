عربي

قناة إسرائيلية الإمارات تقترب من توطيد علاقتها الاستخبارية مع إسرائيل

قناة إسرائيلية الإمارات تقترب من توطيد علاقتها الاستخبارية مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة كان الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية تقترب من التوصل إلى اتفاق توطد بموجبه "العلاقات الاستخبارية" مع دولة الإمارات.

وقالت القناة الإسرائيلية، نقلًا عن سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة: "إن العلاقات الأمنية بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة ستتوطد قريبًا خاصة في مجال الاستخبارات".

وأكد أن هذا الأمر مرده الهجوم الحوثي الأخير الذي استهدف عاصمة الإمارات أبو ظبي يوم الإثنين الماضي.

الجدير ذكره أنه عقب الهجوم، عرض رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت، تقديم دعم أمني واستخباراتي، لدولة الإمارات.

وكُشف النقاب بأن سلاح البحرية الإسرائيلي، سيشارك في مناورة بحرية كبيرة ستُجرى من 30 ديسمبر وحتى 17 فبراير، تقودها الولايات المتحدة، وتضم 60 دولة، بما فيها الإمارات ودول عربية.

أخبار ذات صلة

الخارجية المصرية: نرفض هدم المنازل في حي الشيخ جراح بالقدس

الخارجية المصرية: نرفض هدم المنازل في حي الشيخ جراح بالقدس

مصر: توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية

مصر: توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية

إصدار أحكام في واحدة من أندر قضايا التزوير في الكويت

إصدار أحكام في واحدة من أندر قضايا التزوير في الكويت

رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه دعوة لمصر والسودان

رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه دعوة لمصر والسودان

السعودية تحذر من بث شائعات حول (كورونا) وتتوعد بالسجن

السعودية تحذر من بث شائعات حول (كورونا) وتتوعد بالسجن

العراق تصدر توجيهات بشأن إجراءات مواجهة متحور (أوميكرون)

العراق تصدر توجيهات بشأن إجراءات مواجهة متحور (أوميكرون)

السعودية تسجل ارتفاعاً قياسياً بإصابات (كورونا)

السعودية تسجل ارتفاعاً قياسياً بإصابات (كورونا)

رئيس الحكومة اللبناني: أرفض المساس بصلاحياتي

رئيس الحكومة اللبناني: أرفض المساس بصلاحياتي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهلال الأحمر يبدأ بتوزيع المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر القطري

الهلال الأحمر يبدأ بتوزيع المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر القطري

اشتية يدعو لضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من أموال المقاصة

اشتية يدعو لضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من أموال المقاصة

محكمة بداية الخليل تصدر حكمًا بالأشغال الشاقة لمدان بتهمة الحرق الجنائي

محكمة بداية الخليل تصدر حكمًا بالأشغال الشاقة لمدان بتهمة الحرق الجنائي

اجتماع حكومي بجمعية السياحة والسفر لتعزيز جودة الخدمات

اجتماع حكومي بجمعية السياحة والسفر لتعزيز جودة الخدمات

وزارة العدل تستنكر سياسة تهجير أهالي القدس وتطالب بمواقف دولية أقوى

وزارة العدل تستنكر سياسة تهجير أهالي القدس وتطالب بمواقف دولية أقوى

&#34;حماية&#34;: هدم منزل عائلة صالحية اعتداءً صارخاً على التراث التاريخي والثقافي الفلسطيني

"حماية": هدم منزل عائلة صالحية اعتداءً صارخاً على التراث التاريخي والثقافي الفلسطيني

الخارجية تدعو لترجمة عملية للقرارات والمواقف الدولية تجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها

الخارجية تدعو لترجمة عملية للقرارات والمواقف الدولية تجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها

فلسطين: ست وفيات و1240 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين: ست وفيات و1240 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

منوعات

بقبلات رومانسية.. راغب علامة وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما الـ26

بقبلات رومانسية.. راغب علامة وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما الـ26

فاطمة الأنصاري تكشف سبب اختفائها عن مواقع السوشيال ميديا

فاطمة الأنصاري تكشف سبب اختفائها عن مواقع السوشيال ميديا

ما حقيقة وفاة الفنان السعودي خالد سامي؟

ما حقيقة وفاة الفنان السعودي خالد سامي؟

سمية الخشاب توجه رسائل قاسية للمتحرشين &#34;هعلمك إزاي تبقى راجل&#34;

سمية الخشاب توجه رسائل قاسية للمتحرشين "هعلمك إزاي تبقى راجل"

نجمة بريطانية شهيرة تتقاضى مبلغ خيالي بالحفلة الواحدة في لاس فيغاس

نجمة بريطانية شهيرة تتقاضى مبلغ خيالي بالحفلة الواحدة في لاس فيغاس

&#34;لا أحد يستحق لقب ملكة الدراما&#34;.. سوسن بدر تكشف عن أمور شخصية صادمة

"لا أحد يستحق لقب ملكة الدراما".. سوسن بدر تكشف عن أمور شخصية صادمة

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أنغام بطريقة مبهرة

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أنغام بطريقة مبهرة

&#34;الرئة عندي لا تتحمل&#34;.. رشوان توفيق يكشف عن حالته الصحية بعد إصابته بـ(كورونا)

"الرئة عندي لا تتحمل".. رشوان توفيق يكشف عن حالته الصحية بعد إصابته بـ(كورونا)

ويل سميث يشعل مواقع التواصل برقصه مع والدته بمناسبة يوم ميلادها

ويل سميث يشعل مواقع التواصل برقصه مع والدته بمناسبة يوم ميلادها

شاهد: درة وزوجها وسط الثلوج بأجواء رومانسية

شاهد: درة وزوجها وسط الثلوج بأجواء رومانسية

عربي

مصر: توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية

مصر: توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية

رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه دعوة لمصر والسودان

رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه دعوة لمصر والسودان

السعودية تحذر من بث شائعات حول (كورونا) وتتوعد بالسجن

السعودية تحذر من بث شائعات حول (كورونا) وتتوعد بالسجن

العراق تصدر توجيهات بشأن إجراءات مواجهة متحور (أوميكرون)

العراق تصدر توجيهات بشأن إجراءات مواجهة متحور (أوميكرون)