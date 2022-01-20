شؤون فلسطينية

برئاسة فهد سليمان.. وفد "الديمقراطية" يصل اليوم إلى الجزائر

برئاسة فهد سليمان.. وفد "الديمقراطية" يصل اليوم إلى الجزائر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يصل اليوم إلى العاصمة الجزائرية، بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، الوفد القيادي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين للجبهة فهد سليمان، وعضوي المكتب السياسي خالد عطا وماجدة المصري.

ومن المفترض أن يلتقي وفد الجبهة الديمقراطية القيادات الجزائرية، وفي مقدمها الرئيس تبون، الذي كان قد أطلق مبادرة لاستقبال ندوة لأطراف العمل الوطني الفلسطيني للبحث في القضية الفلسطينية، وتوفير الحلول لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وتعزيز البنيان الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وعصابات مستوطنيه.

وقال سليمان: إن وفد الجبهة الديمقراطية يحمل إلى الحوار مع الأخوة في القيادة الجزائرية، وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون، مبادرة متعددة الجوانب، تقدم اقتراحات وتوصيات وخطوات عملية، تشكل رؤية الجبهة لإخراج النظام السياسي الفلسطيني من أزمته، وإعادة بناءه على أسس ائتلافية وديمقراطية بالانتخابات العامة لمؤسسات السلطة وم. ت. ف. الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وأضاف: إن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب إنهاء الانقسام المدمر، ووقف الاحتراب الداخلي بكل أشكاله، وإنهاء كافة سياسات الهيمنة والتفرد، والجلوس جميعاً، دون استثناء، ودون شروط مسبقة إلى طاولة الحوار الوطني الشامل، يُبنى على ما تمَّ الاتفاق عليه في الحوارات الوطنية التي كانت قد احتضنتها مصر الشقيقة، للوصول إلى توافقات جديدة، تتجاوز العقبات والعراقيل التي عطلت تنفيذ ما كنا قد اتفقنا عليه سابقاً.

وتابع: إننا سننقل إلى الأخوة في القيادة امتنان شعبنا لهذه المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون، والتي تلتقي مع الجهد الحميد للأخوة في القاهرة في رعاية القضية الفلسطينية، والدفع نحو توحيد الصفوف في مواجهة الاحتلال والاستيطان.

وقال سليمان: سوف نبحث كذلك مع الأخوة في القيادة الجزائرية، التداعيات الخطيرة لـ«اتفاقية أبراهام» التي انزلقت خلالها عدد من الدول العربية نحو تطبيع العلاقة مع دولة الاحتلال، والانغماس في تحالفات أمنية وعسكرية ومالية واقتصادية وثقافية باتت تشكل خطراً على جوارها العربي، وتهدد بانفراط عقد النظام العربي الرسمي.

وثمَّن سليمان دور الجزائر في محاولاتها إعادة تجمع الصف العربي في الدورة القادمة للقمة العربية، التي ستعقد في العاصمة الجزائرية آذار (مارس) القادم، وقال: إن القضية الفلسطينية تحتاج بالضرورة إلى كل أشكال التضامن العربي على قاعدة إسناد نضال شعبنا وكفاحه من أجل حقوقه الوطنية كاملة في العودة، وتقرير المصير، وقيام الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود حزيران (يونيو) 67.

وختم فهد سليمان بالإشادة مرة أخرى بالدور الذي لعبته دولة الجزائر في دعم القضية الوطنية واحتضان دورات مجالسها الوطنية، وتوفير الدعم لفصائلها ومؤسساتها الاجتماعية، وأكد على ضرورة صون هذا الدور وتطويره داعياً إلى توفير الشروط الضرورية لإنجاح المبادرة الجزائرية 

أخبار ذات صلة

العربية الفلسطينية: الاحتلال يفرغ القدس من أهلها

العربية الفلسطينية: الاحتلال يفرغ القدس من أهلها

الأردن: &#34;لجنة الخارجية&#34; النيابية تدين ممارسات الاحتلال بالقدس

الأردن: "لجنة الخارجية" النيابية تدين ممارسات الاحتلال بالقدس

النيابة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام بحق 17 شابا بالنقب بسبب تصديهم لتجريف أراضيهم

النيابة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام بحق 17 شابا بالنقب بسبب تصديهم لتجريف أراضيهم

اشتية: ندعو لضغط دولي على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من المقاصة والإفراج عن الأموال المحتجزة

اشتية: ندعو لضغط دولي على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من المقاصة والإفراج عن الأموال المحتجزة

الهلال الأحمر يبدأ بتوزيع المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر القطري

الهلال الأحمر يبدأ بتوزيع المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر القطري

اشتية يدعو لضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من أموال المقاصة

اشتية يدعو لضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من أموال المقاصة

اشتية: نقوم بكل ما هو ممكن لتخفيف معاناة أهلنا بغزة وتحسين ظروفهم

اشتية: نقوم بكل ما هو ممكن لتخفيف معاناة أهلنا بغزة وتحسين ظروفهم

الاحتلال يطلق نيرانه صوب الأراضي الزراعية شرق غزة

الاحتلال يطلق نيرانه صوب الأراضي الزراعية شرق غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية: الاحتلال يفرغ القدس من أهلها

العربية الفلسطينية: الاحتلال يفرغ القدس من أهلها

الهلال الأحمر يبدأ بتوزيع المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر القطري

الهلال الأحمر يبدأ بتوزيع المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر القطري

اشتية يدعو لضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من أموال المقاصة

اشتية يدعو لضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من أموال المقاصة

محكمة بداية الخليل تصدر حكمًا بالأشغال الشاقة لمدان بتهمة الحرق الجنائي

محكمة بداية الخليل تصدر حكمًا بالأشغال الشاقة لمدان بتهمة الحرق الجنائي

اجتماع حكومي بجمعية السياحة والسفر لتعزيز جودة الخدمات

اجتماع حكومي بجمعية السياحة والسفر لتعزيز جودة الخدمات

وزارة العدل تستنكر سياسة تهجير أهالي القدس وتطالب بمواقف دولية أقوى

وزارة العدل تستنكر سياسة تهجير أهالي القدس وتطالب بمواقف دولية أقوى

&#34;حماية&#34;: هدم منزل عائلة صالحية اعتداءً صارخاً على التراث التاريخي والثقافي الفلسطيني

"حماية": هدم منزل عائلة صالحية اعتداءً صارخاً على التراث التاريخي والثقافي الفلسطيني

الخارجية تدعو لترجمة عملية للقرارات والمواقف الدولية تجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها

الخارجية تدعو لترجمة عملية للقرارات والمواقف الدولية تجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها

منوعات

بقبلات رومانسية.. راغب علامة وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما الـ26

بقبلات رومانسية.. راغب علامة وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما الـ26

فاطمة الأنصاري تكشف سبب اختفائها عن مواقع السوشيال ميديا

فاطمة الأنصاري تكشف سبب اختفائها عن مواقع السوشيال ميديا

ما حقيقة وفاة الفنان السعودي خالد سامي؟

ما حقيقة وفاة الفنان السعودي خالد سامي؟

سمية الخشاب توجه رسائل قاسية للمتحرشين &#34;هعلمك إزاي تبقى راجل&#34;

سمية الخشاب توجه رسائل قاسية للمتحرشين "هعلمك إزاي تبقى راجل"

نجمة بريطانية شهيرة تتقاضى مبلغ خيالي بالحفلة الواحدة في لاس فيغاس

نجمة بريطانية شهيرة تتقاضى مبلغ خيالي بالحفلة الواحدة في لاس فيغاس

&#34;لا أحد يستحق لقب ملكة الدراما&#34;.. سوسن بدر تكشف عن أمور شخصية صادمة

"لا أحد يستحق لقب ملكة الدراما".. سوسن بدر تكشف عن أمور شخصية صادمة

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أنغام بطريقة مبهرة

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أنغام بطريقة مبهرة

&#34;الرئة عندي لا تتحمل&#34;.. رشوان توفيق يكشف عن حالته الصحية بعد إصابته بـ(كورونا)

"الرئة عندي لا تتحمل".. رشوان توفيق يكشف عن حالته الصحية بعد إصابته بـ(كورونا)

ويل سميث يشعل مواقع التواصل برقصه مع والدته بمناسبة يوم ميلادها

ويل سميث يشعل مواقع التواصل برقصه مع والدته بمناسبة يوم ميلادها

شاهد: درة وزوجها وسط الثلوج بأجواء رومانسية

شاهد: درة وزوجها وسط الثلوج بأجواء رومانسية

عربي

مصر: توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية

مصر: توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية

رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه دعوة لمصر والسودان

رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه دعوة لمصر والسودان

السعودية تحذر من بث شائعات حول (كورونا) وتتوعد بالسجن

السعودية تحذر من بث شائعات حول (كورونا) وتتوعد بالسجن

العراق تصدر توجيهات بشأن إجراءات مواجهة متحور (أوميكرون)

العراق تصدر توجيهات بشأن إجراءات مواجهة متحور (أوميكرون)