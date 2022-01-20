شؤون فلسطينية

الهلال الأحمر يبدأ بتوزيع المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر القطري

الهلال الأحمر يبدأ بتوزيع المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر القطري
رام الله - دنيا الوطن
بدأت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بتوزيع المساعدات التي استلمتها من الهلال الاحمر القطري شريكها في الحركة الدولية ضمن حملتة " كلنا فلسطين"، وذلك ضمن جهود الجمعية للتخفيف من وطأة الوضع الانساني الراهن في قطاع غزة. و من اجل المساهمة بالتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجا في قطاع غزة، والعمل على مساعدتهم في تخطي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

تجدر الاشارة الى أن هذه المساعدات الإنسانية تضمنت 1000 طرد غذائي و1000 طرد صحي، سيتسفيد منها 1000 أسره من الاسر الأكثر احتياجا في قطاع غزة.

وفي هذا السياق أعرب د . بشار مراد المدير التنفيذي للجمعية بقطاع غزة عن تقدير و شكر الجمعية للهلال الأحمر القطري، لجهوده المتواصلة في دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني و أكد على أهمية هذا التعاون و الدور الفعال الذي يقوم به مشيرا إلى ضرورة مواصلة العمل بين الجانبين من أجل ضمان تقديم الخدمات الانسانية الطارئة خاصة في وقت الازمات. 



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