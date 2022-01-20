اشتية يدعو لضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من أموال المقاصة

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، حيث بحث معها آخر التطورات السياسية والاقتصادية.وبحث اشتية مع هاستينغز أهمية انسجام دعم الأمم المتحدة مع خطط التنمية والقطاعية للحكومة، بما يساهم في خلق تنمية مستدامة والانفكاك عن الاحتلال.واستعرض رئيس الوزراء الأوضاع المالية الصعبة التي تواجهها الحكومة، ودعا لضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من أموال المقاصة والافراج عن الاقتطاعات المحتجزة.وطالب اشتية الأمم المتحدة التدخل لوقف قرار إسرائيل بإغلاق عدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني واعتبارها إرهابية، لا سيما أن عددا منها منظمات تُعنى بحقوق الإنسان، مشيرا الى دعم الحكومة لهذه المؤسسات وعملها والوقوف الى جانبها ضد هذا القرار الجائر.