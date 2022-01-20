اشتية: نقوم بكل ما هو ممكن لتخفيف معاناة أهلنا بغزة وتحسين ظروفهم

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، الرئيس التنفيذي للهندسة والإنشاءات في شركة اتحاد المقاولين العالمية (CCC) سامر خوري والمهندس وليد سلمان.وبحث اشتية مع خوري، الذي يترأس مجلس ادارة شركة كهرباء غزة، موضوع الكهرباء لقطاع غزة عبر المشروع القطري الهادف لإيصال الغاز إلى غزة لتقليل تكلفة تشغيل محطةالكهرباء.وقال رئيس الوزراء: "نقوم في الحكومة بكل ما هو ممكن لتخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة، ونسعى لتيسير كل جهد عربي أو دولي للمساهمة في تحسين ظروف معيشة أهلنا بغزة في ظل ما يسببه الحصار الإسرائيلي وجرائم الاحتلال من معاناة يومية".