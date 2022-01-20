شؤون فلسطينية

الاحتلال يطلق نيرانه صوب الأراضي الزراعية شرق غزة

الاحتلال يطلق نيرانه صوب الأراضي الزراعية شرق غزة
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، نيران رشاشاتها صوب الأراضي الزراعية، شرق حي التفاح شرق محافظة غزة.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن دبابات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع، أطلقت نيران رشاشاتها بكثافة صوب الأراضي الزراعية في منطقة الطاقة شرق حي التفاح، ما أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم، دون وقوع إصابات في صفوفهم.

يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، تطلق وبشكل يومي نيران رشاشاتها صوب منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية، الأمر الذي يحدث حالة من الذعر والخوف في صفوفهم.

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