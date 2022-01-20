ميركل ترفض عرض عمل في الأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريش

رام الله - دنيا الوطنأعلن مكتب المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، مساء أمس الأربعاء، أنها رفضت عرض عمل اقترحه عليهاالأمين العام للأمم المتحدة.وقال مكتبها: "أنه 19 كانون الثاني/ يناير 2022 ميركل اتصلت هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وشكرته وأبلغته أنها لن تقبل العرض"، مؤكداً معلومات صحافية، ولم يحدد مكتبها طبيعة عرض الأمم المتحدة.ووفقاً لمصادر داخل المنظمة، كان الأمر يتعلق بتعيين رئيس مجلس مكون من شخصيات مختلفة للتعامل مع جدول الأعمال المشترك في الأمم المتحدة الذي اقترحه غوتيريش نهاية عام 2021، بهدف تعزيز وتسريع الاتفاقات المتعددة الأطراف ومقر هذا المنصب الفخري ليس في نيويورك.كررت ميركل في عدة مناسبات أنها لا ترغب في تولي أي وظيفة جديدة بعد خروجها من المستشارية.