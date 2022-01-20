مصر: توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية





رام الله - دنيا الوطنوقّعت وزارة البترول والثروة المعدينة المصرية، اليوم الخميس، اتفاقيتين جديدتين للتنقيب عن البترول وإنتاجه في الصحراء الشرقية والغربية بقيمة استثمارات تبلغ 506 ملايين دولار.وقالت الوزارة، في بيان لها، إن: "وزير البترول طارق الملا وقع اتفاقيتين جديدتين مع شركتي ترانس غلوب الكندية وفاروس أنرجي للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في عدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية".ولفت البيان إلى أن "إجمالي الاستثمارات قد يبلغ حدها الأدنى 506 ملايين دولار، بالإضافة إلى منح توقيع 67 مليون دولار لحفر 12 بئراً".وأضافت الوزارة أن "الاتفاقية الأولى مع شركة ترانس غلوب الكندية "تشمل الدمج لمناطق شمال غرب غارب، وغرب غارب، وغرب بكر بالصحراء الشرقية، وضخ استثمارات جديدة للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام"، مشيرة إلى أن "الاتفاقية الثانية مع شركة فاروس أنرجي تستهدف ضخ استثمارات للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام بمنطقة الفيوم بالصحراء الغربية".