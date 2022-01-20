اجتماع حكومي بجمعية السياحة والسفر لتعزيز جودة الخدمات

زكريا الهور

وسيم مشتهى

رام الله - دنيا الوطناجتمعمدير عام المهن السياحية في وزارة السياحة والآثار بغزة، وإدارة مباحث السياحة والآثار، اليوم الخميس، مع وفد من جمعية وكلاء السياحة والسفر، لبحث سبل تعزيز جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين.وشهد اللقاء نقاشاً حول آليات معالجة جوازات السفر التركية ومنع الاحتكار لشركة واحدة، كون الفيز تصدر خارج قطاع غزة، ووضع الحلول المثلى لتخفيف معاناة المواطنين في مجال السفر والمعاملات الخارجية.بدوره، أثنىرئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر على دور الوزارة في دعم القطاع السياحي ومساندتها لتجاوز الأزمة الحالية، مطالباً بضرورة محاربة المكاتب العشوائية التي تؤثر على عمل المكاتب المرخصة والقانونية.من جانبه، ثمن الهور عمل جمعية وكلاء السياحة والسفر ومساهمتها في رفع اسم فلسطين في الداخل والخارج، خاصة في الظروف الحالية التي شهد تراجاً على صعيد القطاع السياحي في ظل استمرار الحصار.وأكد مدير عام المهن السياحية على دعم المؤسسات والجمعيات والشركات السياحية وتذليل العقبات التي تعترض طريقها للنهوض بواقع السياحة الداخلية.وشدد على الملاحقة القانونية للشركات العشوائية العاملة دون ترخيص بهدف تحقيق السلامة العامة وتفادياً للمخاطر أو وقوع المواطنين بشرك عمليات النصب والاحتيال.