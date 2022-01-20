بعد البركان والتسونامي.. أولى طائرات المساعدات العاجلة تصل إلى تونغا

رام الله - دنيا الوطنهبطت، اليوم الخميس، أولى الطائرات التي تقلّ مساعدات طارئة وأجهزة اتصال، في جزر تونغا، بعد خمسة أيام من ثوران بركان وحصول تسونامي مدمّرين.بحسب السلطات، فإن طائرات عسكرية أسترالية ونيوزيلندية هبطت اليوم في المطار الرئيسي في الأرخبيل على جزيرة تونغاتابو، وفق (فرانس24).ويشار إلى أن أمس الأربعاء وبعد أيام من الأشغال، أزيلت طبقة الرماد البركاني التي كانت تغطي المدرج، وقد تراوحت سماكتها بين 5 و10 سنتمترات، ما جعل المدرج غير قابل للاستخدام.وهتف وزير التنمية الأسترالي زيد سيسيلجا قائلاً: "لقد هبطت!، مرحّبًا بوصول طائرة "سي-17" تقلّ "إمدادات إنسانية أساسية".وأعلن أن طائرة (سي-17 ثانية في طريقها) إلى تونغا، كما وأكدت نيوزيلندا أيضًا هبوط طائرتها للنقل العسكري.بدورها، صرّحت نانايا ماهوتا، وزيرة الخارجية النيوزيلندية: " أن الطائرة تقلّ خصوصًا حاويات مياه ومعدّات لإقامة ملاجئ موقتة ومولّدات و لوازم نظافة صحية وأجهزة اتصالات".يشار إلى أن تونغا الواقع في المحيط الهادئ، معزول عن العالم منذ 15 كانون الثاني/يناير، بعد ثوران بركان تونغا-هونغا هاباي، ويعد من الأقوى في العالم منذ عقود؛ مما تسبب بأضرار كبيرة، وكذلك بانقطاع كابلات الاتصالات التي تربط البلاد بشبكة الإنترنت والاتصالات العالمية.