الاحتلال يقرر الإفراج عن معتقلي "منزل صالحية" بشرط الإبعاد عن الشيخ جراح

رام الله - دنيا الوطنقررت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الخميس، تثبيت قرار الإفراج عن معتقلي منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح، شرق القدس المحتلة.وأفاد محامي عائلة صالحية أنور بشير، بأن محكمة الاحتلال رفضت طلب شرطة الاحتلال تمديد اعتقال كل من: أمير وعادل ومحمود صالحية، وعمر عكرماوي وبلال غيث، الذين كانوا ضمن من اعتقلتهم أمس خلال هدم منزلي عائلة صالحية في الشيخ جراح، مقابل فرض غرامة 1000 شيكل على كل واحد منهم، وابعادهم عن الشيخ جراح ثلاثين يومًا، وغرامة خمسة آلاف شيكل، لكل من يخرق قرار الإبعاد.وكانت سلطات الاحتلال هدمت، أمس، منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، بعد أن حاصرت المنزلين، واعتدت على الشبان المتضامنين مع العائلة بالضرب واعتقلت 21، بينهم 5 متضامنيين اسرائيليين.