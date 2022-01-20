الصحة العالمية تدعو إلى مراقبة دقيقة لانتقال فيروس (كورونا)





وطالب الخبراء الدول إلى إجراء تحقيقات وبائية بشأن انتقال فيروس (سارس-كوف-2 ) بين الحيوانات والبشر، بالإضافة إلى إجراء مراقبة موجهة للحيوانات التي من المحتمل أن تكون ناقلة أو حاضنة للفيروس.



وترى منظمة الصحة العالمية إن المراقبة المباشرة والآنية وتبادل البيانات بشأن انتقال وتطور (سارس كوف-2 ) في الحيوانات سيساعد على إدراك عالمي لوبائيات الفيروس، وتحديد المتغيرات الجديدة في الوقت المناسب في مجموعات الحيوانات وتحديد المخاطر الصحية العامة.





رام الله - دنيا الوطندعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، خلال اجتماع عقد في جنيف، إلى إجراء مراقبة دقيقة لجميع حالات الانتقال المحتمل لفيروس (كورونا) بين البشر والحيوانات.وكان الاجتماع العاشر للجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية حول تطور الوضع مع فيروس التاجي، قد عُقد في 13 كانون الثاني/ يناير، وفق (روسيا اليوم).