عوض تثمن قرار مجلس الوزراء باعتماد استراتيجية فلسطين للبيانات الاحصائية 2022-2026

ثمنت علا عوض، رئيسة الإحصاء الفلسطيني، قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بالمصادقة على اعتماد استراتيجية فلسطين للبيانات الاحصائية 2022-2026 في جلسته التي عقدت يوم الاثنين الموافق 10/01/2022.



وأشارت عوض إلى أن استراتيجية فلسطين للبيانات الاحصائية 2022-2026 تهدف الى إعطاء قيمة أكبر للبيانات داخل النظام الاحصائي الوطني من خلال زيادة التركيز على الجودة والتغطية الجغرافية والشمول.





وسيرافق هذا تحول في بيئة عمل النظام الإحصائي الوطني من اجل تحسين قياس التقدم المحرز في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 ومن اجل مواكبة التغيرات المتسارعة "انتشار جائحة كوفيد – 19" الامر الذي زاد التحدي على الاجهزة الاحصائية لمواكبة التغيرات والتطور في طرق وآليات ومنهجيات انتاج البيانات ونشرها، حيث اثرت الجائحة على جميع قطاعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما يتطلب ذلك سرعة التجاوب لتوفير البيانات لصانعي القرار لضمان التدخلات المناسبة لتجاوز هذه التحديات.





وتقدم الاستراتيجية 2022-2026 رؤية لتطوير الإحصاءات في فلسطين للسنوات القليلة المقبلة وتعزز ما تم إنجازه حتى الآن، بينما تستكشف، في الوقت نفسه، مسارات جديدة لتحديث النظام الاحصائي وتحوله من خلال الابتكار في طرق وأدوات وأساليب العمل الإحصائي.





وتساعد الإستراتيجية على الاستمرارية في تعزيز وتوظيف البيانات الإحصائية في رصد التغيرات وخاصة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقياس الاتّجاهات، ومستجيبة للنوع الاجتماعي.



وأشارت رئيسة الإحصاء الفلسطيني، إن تنفيذ الإستراتيجية سوف يحقق بالتعاون مع الشركاء في النظام الإحصائي الوطني تقدماً في المجالات الآتية، تطوير الاحصاءات الرسمية في فلسطين، وتعزيز استخدام الإحصاءات في التخطيط واتخاذ القرارات والاستخدام الأمثل للبيانات، وفي إعداد السياسات التنموية، ومراقبة الاستجابة لأهداف التنمية المستدامة، وزيادة الوعي باهمية الإحصاءات، وكذلك تطوير وتعزيز نظام المراقبة الإحصائي الوطني لتوفير مؤشرات المراقبة الإحصائية بما فيها مؤشرات التنمية المستدامة 2030.





و سيحقق تنفيذ الاستراتيجية زيادة الشراكات لتسهيل تبادل البيانات الإحصائية، والتعاون والتنسيق والشراكة بين النظام الإحصائي الوطني وبينه وبين المؤسسات الإقليمية والدولية، ومواكبة التقنيات الحديثة في إنتاج ونشر البيانات الإحصائية، وتحسين جودة البيانات المنتجة والمنشورة من خلال النظام الإحصائي الوطني مع تطوير واعتماد إجراءات موحدة للجودة للتطبيق من قبل الشركاء.





و يضاف لذلك تطوير السجلات الإدارية واستخدامها للأغراض الإحصائية بما في ذلك رصد أهداف التنمية المستدامة، وتنويع وتطوير أساليب نشر البيانات لسهولة الحصول عليها والعمل على زيادة استخدامها في كافة المجالات وتعزيز وتطوير آليات وسياسات نشر وترويج البيانات الإحصائية لمختلف شرائح المجتمع.



وأضافت عوض" إن استراتيجية فلسطين للبيانات الاحصائية 2022-2026 تضمنت ثلاثة مستويات استراتيجية واثنى عشر عنصر فرعي، حيث يكمن الهدف العام للاستراتيجية في "إعطاء قيمة واهتمام أكبر للبيانات داخل النظام الاحصائي الوطني من خلال زيادة التركيز على الجودة والتغطية"، بينما تمحور المستوى الاستراتيجي الأول على تحول في بيئة النظام الاحصائي للبيانات، أما المستوى الاستراتيجي الثاني تمحور على العوامل التوجيهية والتدخلات، أما المستوى الثالث تمحور على العوامل الداعمة والتدخلات.



ونوهت رئيسة الإحصاء الفلسطيني إلى أن بناء الإستراتيجية تم بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية والخاصة والبحثية والجامعات والغرف التجارية والمؤسسات الأهلية والمدنية من خلال المشاورات معهم.





و تم عقد ورشة عمل وطنية افتراضية تم خلالها عرض ومناقشة توجهات استراتيجية فلسطين للبيانات الاحصائية 2022- 2026، وتحليل وتشخيص النظام الاحصائي الوطني، كما وتم عرض ومناقشة الإستراتيجية في اجتماع المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية في جلسته التي عقدت بتاريخ 15/12/2021.





و ذلك برئاسة دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، والذي أثنى على الإنجازات المتحققة، والجهود التي بذلت في إعداد الإستراتيجية وتم اعتمادها من قبل المجلس. إضافة إلى تنفيذ بعثة فنية افتراضية من قبل "الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرون" (PARIS 21) تم خلالها مراجعة وتطوير مسودة الاستراتيجية 2022-2026، حيث تم مراجعة وتحديث المستويات الإستراتيجية والعناصر الفرعية، والخطة التنفيذية استناداً إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد الاستراتجيات الوطنية للإحصاءات.







رام الله - دنيا الوطن