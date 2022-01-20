رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه دعوة لمصر والسودان





رام الله - دنيا الوطندعا آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي مصر والسودان، لتغيير خطابهما بشأن سد النهضة وتعزيز خطاب بناء السلام، لافتاً إلى أن سد انهضة يحمل فوائد عديدة لكل الأطراف.وقال آبي أحمد، اليوم الخميس: "يمكن للدول المشاطئة الاستفادة من مياه النيل بشكل معقول ومنصف دون التسبب بضرر كبير"، مضيفاً أن: "سد النهضة يحمل فوائد متعددة لدولتي المصب السودان ومصر وكذلك لشرق إفريقيا بشكل عام".ونشر رئيس الوزراء الإثيوبي بياناً له عبر صفحته الرسمية على موقع (تويتر) جاء فيه أن "إثيوبيا لديها طموح لبناء اقتصاد حديث قائم على الزراعة والتصنيع والصناعة، وهي ملتزمة بتطوير البنية التحتية الاجتماعية مع جودة التعليم والأنظمة الصحية وتوفير المياه النظيفة لشعبها".