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السعودية تحذر من بث شائعات حول (كورونا) وتتوعد بالسجن

السعودية تحذر من بث شائعات حول (كورونا) وتتوعد بالسجن
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، أن عقوبة من يبث الشائعات حول فيروس (كورونا) قد تصل إلى 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات أو بهما معاً.

جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلةً: "يعاقب كل من يبث الشائعات حيال جائحة كورونا عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع أو من يحرض على مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير ذات صلة".

وأضافت الداخلية: "تصل الغرامة إلى 100,000 ريال ولا تزيد عن 1000000 ريال أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات أو بهما معا" لافتاً إلى أنه في حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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