عاجل

  • البطنيجي: العثور على جثة متحللة قذفتها أمواج البحر شمالي قطاع غزة

عربي

العراق تصدر توجيهات بشأن إجراءات مواجهة متحور (أوميكرون)

العراق تصدر توجيهات بشأن إجراءات مواجهة متحور (أوميكرون)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن إصدارها خمس توصيات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها مع انتشار متحور (أوميكرون).

جاء ذلك خلال بيان أصدرته وزارة الصحة، قائلةً: "إن توصيات اجتماع لجنة الأمر الديواني 217 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بسبب الوضع الوبائي الحالي مع ظهور متحور أوميكرون، لابد من الاستمرار بمتابعة الموقف اليومي للإشغال السريري وأسرة العناية المركزة في تلك المراكز، وكذلك توفر الأدوية والمستلزمات".

وأضافت: "لابد من التأكيد على توفير الأوكسجين الطبي وعدة الحماية الشخصية وخاصة في مراكز علاج کورونا".

وتابعت: "ضرورة العمل على زيادة أعداد الملقحين للوصول الى المناعة المجتمعية من خلال فتح منافذ تلقيح إضافية وزيادة ساعات العمل الفعلية، وكذلك تكثيف عمل الفرق التلقيحية السائدة في المناطق السكنية والدوائر الحكومية وغير الحكومية والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات ضمن الرقعة الجغرافية".

وذكرت الوزارة: "ضرورة وضع خطط تفصيلية وجداول عمل للفرق التلقيحية الميدانية لتتم زيارة نفس الأماكن لإعطاء الجرعة الثانية والتأكيد على المتابعة المستمرة لأداء تلك الفرق التلقيحية وخلق روح المنافسة بينهم وتشجيعهم" .

ومن التوصيات أيضاً، العمل بالتعليمات المحدثة حول فترة عزل المصابين وفترة الحجر بالنسبة للملامسين للحالات المؤكدة بمرض (كورونا)، وآلية متابعتهم من قبل المراكز الصحية ضمن الرقعة الجغرافية.

كذلك التأكيد على فعاليات الرقابة الصحية ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرارات مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الوقائية ومتابعة المحلات العامة والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات لتنفيذ تلك القرارات.

كما لابد من تكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين حول خطورة الموقف الحالي، وأهمية أخذ اللقاح كونه السبيل الوحيد لحمايتهم وعوائلهم من المرض ومضاعفاته.



أخبار ذات صلة

مصر: توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية

مصر: توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية

إصدار أحكام في واحدة من أندر قضايا التزوير في الكويت

إصدار أحكام في واحدة من أندر قضايا التزوير في الكويت

رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه دعوة لمصر والسودان

رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه دعوة لمصر والسودان

السعودية تحذر من بث شائعات حول (كورونا) وتتوعد بالسجن

السعودية تحذر من بث شائعات حول (كورونا) وتتوعد بالسجن

السعودية تسجل ارتفاعاً قياسياً بإصابات (كورونا)

السعودية تسجل ارتفاعاً قياسياً بإصابات (كورونا)

رئيس الحكومة اللبناني: أرفض المساس بصلاحياتي

رئيس الحكومة اللبناني: أرفض المساس بصلاحياتي

وزارة النفط العراقية تكشف تكلفة أنبوب نفط &#34;العراق - الأردن&#34;

وزارة النفط العراقية تكشف تكلفة أنبوب نفط "العراق - الأردن"

مصر: تسجيل 33 حالة وفاة و1379 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 33 حالة وفاة و1379 إصابة جديدة بـ(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اجتماع حكومي بجمعية السياحة والسفر لتعزيز جودة الخدمات

اجتماع حكومي بجمعية السياحة والسفر لتعزيز جودة الخدمات

وزارة العدل تستنكر سياسة تهجير أهالي القدس وتطالب بمواقف دولية أقوى

وزارة العدل تستنكر سياسة تهجير أهالي القدس وتطالب بمواقف دولية أقوى

&#34;حماية&#34;: هدم منزل عائلة صالحية اعتداءً صارخاً على التراث التاريخي والثقافي الفلسطيني

"حماية": هدم منزل عائلة صالحية اعتداءً صارخاً على التراث التاريخي والثقافي الفلسطيني

الخارجية تدعو لترجمة عملية للقرارات والمواقف الدولية تجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها

الخارجية تدعو لترجمة عملية للقرارات والمواقف الدولية تجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها

الخارجية: المطلوب ترجمة عملية للقرارات والمواقف الدولية تُجبر اسرائيل انهاء احتلالها واستيطانها

الخارجية: المطلوب ترجمة عملية للقرارات والمواقف الدولية تُجبر اسرائيل انهاء احتلالها واستيطانها

عوض تثمن قرار مجلس الوزراء باعتماد استراتيجية فلسطين للبيانات الاحصائية 2022-2026

عوض تثمن قرار مجلس الوزراء باعتماد استراتيجية فلسطين للبيانات الاحصائية 2022-2026

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لفتى من جنين للمرة الثالثة على التوالي

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لفتى من جنين للمرة الثالثة على التوالي

الاحتلال يجرف اراضي في جالود لتوسعة بؤرة &#34;أحياه&#34; الاستيطانية

الاحتلال يجرف اراضي في جالود لتوسعة بؤرة "أحياه" الاستيطانية

منوعات

بقبلات رومانسية.. راغب علامة وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما الـ26

بقبلات رومانسية.. راغب علامة وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما الـ26

فاطمة الأنصاري تكشف سبب اختفائها عن مواقع السوشيال ميديا

فاطمة الأنصاري تكشف سبب اختفائها عن مواقع السوشيال ميديا

ما حقيقة وفاة الفنان السعودي خالد سامي؟

ما حقيقة وفاة الفنان السعودي خالد سامي؟

سمية الخشاب توجه رسائل قاسية للمتحرشين &#34;هعلمك إزاي تبقى راجل&#34;

سمية الخشاب توجه رسائل قاسية للمتحرشين "هعلمك إزاي تبقى راجل"

نجمة بريطانية شهيرة تتقاضى مبلغ خيالي بالحفلة الواحدة في لاس فيغاس

نجمة بريطانية شهيرة تتقاضى مبلغ خيالي بالحفلة الواحدة في لاس فيغاس

&#34;لا أحد يستحق لقب ملكة الدراما&#34;.. سوسن بدر تكشف عن أمور شخصية صادمة

"لا أحد يستحق لقب ملكة الدراما".. سوسن بدر تكشف عن أمور شخصية صادمة

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أنغام بطريقة مبهرة

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أنغام بطريقة مبهرة

&#34;الرئة عندي لا تتحمل&#34;.. رشوان توفيق يكشف عن حالته الصحية بعد إصابته بـ(كورونا)

"الرئة عندي لا تتحمل".. رشوان توفيق يكشف عن حالته الصحية بعد إصابته بـ(كورونا)

ويل سميث يشعل مواقع التواصل برقصه مع والدته بمناسبة يوم ميلادها

ويل سميث يشعل مواقع التواصل برقصه مع والدته بمناسبة يوم ميلادها

شاهد: درة وزوجها وسط الثلوج بأجواء رومانسية

شاهد: درة وزوجها وسط الثلوج بأجواء رومانسية

عربي

مصر: توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية

مصر: توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية

رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه دعوة لمصر والسودان

رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه دعوة لمصر والسودان

السعودية تحذر من بث شائعات حول (كورونا) وتتوعد بالسجن

السعودية تحذر من بث شائعات حول (كورونا) وتتوعد بالسجن

العراق تصدر توجيهات بشأن إجراءات مواجهة متحور (أوميكرون)

العراق تصدر توجيهات بشأن إجراءات مواجهة متحور (أوميكرون)