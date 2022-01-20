العراق تصدر توجيهات بشأن إجراءات مواجهة متحور (أوميكرون)





وأضافت: "لابد من التأكيد على توفير الأوكسجين الطبي وعدة الحماية الشخصية وخاصة في مراكز علاج کورونا".



وتابعت: "ضرورة العمل على زيادة أعداد الملقحين للوصول الى المناعة المجتمعية من خلال فتح منافذ تلقيح إضافية وزيادة ساعات العمل الفعلية، وكذلك تكثيف عمل الفرق التلقيحية السائدة في المناطق السكنية والدوائر الحكومية وغير الحكومية والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات ضمن الرقعة الجغرافية".





وذكرت الوزارة: "ضرورة وضع خطط تفصيلية وجداول عمل للفرق التلقيحية الميدانية لتتم زيارة نفس الأماكن لإعطاء الجرعة الثانية والتأكيد على المتابعة المستمرة لأداء تلك الفرق التلقيحية وخلق روح المنافسة بينهم وتشجيعهم" .



ومن التوصيات أيضاً، العمل بالتعليمات المحدثة حول فترة عزل المصابين وفترة الحجر بالنسبة للملامسين للحالات المؤكدة بمرض (كورونا)، وآلية متابعتهم من قبل المراكز الصحية ضمن الرقعة الجغرافية.



كذلك التأكيد على فعاليات الرقابة الصحية ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرارات مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الوقائية ومتابعة المحلات العامة والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات لتنفيذ تلك القرارات.



كما لابد من تكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين حول خطورة الموقف الحالي، وأهمية أخذ اللقاح كونه السبيل الوحيد لحمايتهم وعوائلهم من المرض ومضاعفاته.











رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن إصدارها خمس توصيات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها مع انتشار متحور (أوميكرون).جاء ذلك خلال بيان أصدرته وزارة الصحة، قائلةً: "إن توصيات اجتماع لجنة الأمر الديواني 217 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بسبب الوضع الوبائي الحالي مع ظهور متحور أوميكرون، لابد من الاستمرار بمتابعة الموقف اليومي للإشغال السريري وأسرة العناية المركزة في تلك المراكز، وكذلك توفر الأدوية والمستلزمات".