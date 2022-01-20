نقابة العاملين في البلديات تطالب بالإفراج الفوري عن الموظف أشرف المحلاوي

















رام الله - دنيا الوطننظمت نقابة العاملين في البلديات، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية داخل مقر بلدية غزة، استمراراً للخطوات الاحتجاجية على حادثة الاعتداء على الموظف في البلدية أشرف المحلاوي واستمراراً لاعتقاله.وقالت النقابة في مؤتمر صحفي: "إن موظف بلدية غزة أشرف المحلاوي غير مسؤول جزائياً فيما نسب إليه كونه على رأس عمله استناداً لأحكام قانون العقوبات رقم 74 لعام 1936".وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن الموظف أشرف المحلاوي دون قيد أو شرط، مؤكدة على احترامها وتقديرها للقضاء الفلسطيني بكل مؤسساته.في السياق، أعلنت نقابلة العاملين في البلديات وقف جميع مظاهر الاحتجاج حتى مساء الأحد المقبل، لإعطاء فرصة لتلبية مطالبهم، ما عدا العمل بدائرة التفتيش والمتابعة حيث سيبقى دوامهم في مكاتبهم.