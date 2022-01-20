محكمة الاحتلال تجمد قرار هدم مسجد التقوى في العيسوية

رام الله - دنيا الوطنقررت محكمة الاحتلال في القدس، تجميد قرار هدم مسجد التقوى في بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة حتى تاريخ 14 شباط المقبل.وفي 3 من كانون الثاني/ يناير الجاري، أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في المسجد الذي هو قيد الإنشاء، بحجة البناء دون ترخيص، وإلا سيتم هدمه عبر قرار إداري.وردا على الإخطار، أطلق نشطاء وفعاليات مقدسية، الخميس الماضي، حملة إلكترونية لمنع هدم مسجد التقوى عبر وسم #لن تهدم مساجدنا، ووسم #أنقذوا مسجد التقوى.وأقيم المسجد، بتبرع من أهالي الخير، وتم بناء الطابق الأول منه على مساحة ثلاثمئة متر مربع كـ"موقف لسيارات الوافدين إلى المسجد"، والطابق الثاني "قيد الإنشاء" سيستخدم كمصلى يخدم سكان المنطقة، علما أن عدد سكان العيسوية يبلغ 22 ألف نسمة.