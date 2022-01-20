شؤون فلسطينية

الاحتلال يصدر أحكاما بسجن 4 أسرى مقدسيين من بلدة الطور

الاحتلال يصدر أحكاما بسجن 4 أسرى مقدسيين من بلدة الطور
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة، اليوم الخميس، أحكاما جائرة بسجن 4 أسرى مقدسيين من أبناء بلدة الطور، ووجهت ما تسمى المحكمة "المركزية" للأسرى الأربعة قضايا تتعلق بمقاومة الاحتلال.

وذكرت مصادر مقدسية أن الأسرى هم: ساري أبو الهوى وقضت محكمة الاحتلال بسجنه (44 شهرًا)، ساري أبو الهوى (36 شهرًا)، فادي خويص (32 شهرا)، مهند أبو الهوى (30 شهرا).

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية، ونهاية ديسمبر الماضي، أكد الشيخ رائد صلاح، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المقدسيين بهدم البيوت ومصادرة الأراضي والاعتقالات الدائمة كونهم يشكلون الحاضنة اليومية للمسجد الأقصى المبارك ويمدونه بالحضور والرباط الدائم داخل باحاته.

وقال الشيخ صلاح: "ن الاحتلال يحاول إذابة هذه الحاضنة كي يبقى المسجد كأنه قطعة تاريخية منقطعة عن سياقها العروبي
الإسلامي الفلسطيني، ووثق التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، 5286 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة والقدس خلال 2021".

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