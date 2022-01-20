رئيس الحكومة اللبناني: أرفض المساس بصلاحياتي

رام الله - دنيا الوطنصرح نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، أنه يرفض المساس بصلاحياته، منوهاً إلى أن الموازنة العامة للدولة لن تكون بنداً وحيداً على جدول أعمال الاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.وقال ميقاتي: "إن مجلس الوزراء سيكون ولأول مرة أمام موازنة حقيقية لا يتكل فيها على الاستدانة"، طالباً إلى ضرورة شد الأحزمة لوضع مصاريف يمكن تحملها، وفق صحيفة (نداء الوطن"وأضاف رئيس الحكومة: "أن الحكومة ستجتمع لمناقشة الموازنة وجدول أعمال عادي، وأنه لا أحد يستطيع أن يحدد جدول أعمال مجلس الوزراء والمساس بصلاحيات رئيس الحكومة الذي انتظر ما يزيد على ثلاثة اشهر من دون دعوة لجلسة".وذكر: "يمكن لمن يرفض نقاش بنود غير الموازنة أن يمتنع عن التصويت أو أن يعلن عدم موافقته على أي بنود أخرى لكن لا أوافق بأي شكل من الأشكال على تحديد جدول أعمال الحكومة."